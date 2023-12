Buone notizie alla Continassa: Timothy Weah sembra pronto a tornare in gruppo. Fornendo così un'alternativa fondamentale per Max Allegri e tutta la Juve, dopo quel ritardo non previsto nei tempi di recupero ora l'americano sembra destinato a finire almeno in panchina contro il Genoa. Anche se sarà dura riprendersi il posto tra Weston McKennie e Andrea Cambiaso.