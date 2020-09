Paulo Dybala contro la Sampdoria non ci sarà. Come riporta il Corriere di Torino, l’argentino lavora ancora a parte per recuperare dall’infortunio muscolare rimediato nella notte stregata del 7 agosto, quando la Juve venne eliminata in Champions League dal Lione. Salvo sorprese contro la Sampdoria non ci sarà. Sensazioni negative, il giocatore ancora non ha ripreso a lavorare con il gruppo.