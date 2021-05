"E' importante sapere cosa voglia fare il Manchester United per Pogba, quale progetto ci verrà prospettato. Paul vuole vincere la Champions League e altri titoli, vedremo se questo sarà possibile allo United o altrove”. Parole e musica di Mino Raiola, che evidentemente deve aver scosso qualcosa dalle parti di Manchester. Stando a quanto riporta il Mirror, i Red Devils avrebbero aperto al rinnovo del francese, in scadenza di contratto nel 2022. Nel caso in cui le richieste dell’agente italo-olandese fossero fuori portata, allora il club potrebbe pensare di cederlo per evitare il rischio di perderlo a zero tra un anno.