Paulo Dybala sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida contro la Roma. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è probabile lo sia per uno spezzone di partita. Così lo gestirà il nuovo allenatore della Juve, con prudenza, ma sarà comunque una boccata d’ossigeno per Paulo, costretto a chiudere il campionato in anticipo per un infortunio e riapparso giusto per pochi minuti contro il Lione prima di arrendersi a un nuovo dolore.