Juve, le ultime sulla trattativa con il Palermo per Ranocchia

Filippo Ranocchia al centro di un forte interesse da parte del Palermo. Il club rosanero ha già un’intesa di massima con la Juventus per il forte centrocampista in forza all’Empoli ( in prestito). Manca invece un accordo con gli agenti del ragazzo, Filippo vuole rimanere in serie A.