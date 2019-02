Miralem Pjanic è convocato ma non scenderà in campo contro il Bologna nel match di questo pomeriggio al Dall'Ara. Il centrocampista è reduce da uno stato febbrile che si porta dietro dalla vigilia del match contro l'Atletico Madrid. Per questo Max Allegri lo risparmierà per la partita di oggi contro il Bologna. La prossima settimana i bianconeri sfidano il Napoli al San Paolo e poi ci saranno gli impegni casalinghi contro Udinese e Atletico Madrid. Come riporta Ilbianconero.com il centrocampista della Juve sarà di nuovo tornare il prossimo fine settimana al San Paolo contro il Napoli.