La Juventus si è allenata oggi a due giorni dalla sfida con la Roma. Questo il report della seduta: "​Manca sempre meno al ritorno in campo della Juve. Domenica sera i riflettori dell’Allianz Stadium si accenderanno per la sfida di Serie A con i giallorossi. Sfida, che gli uomini di Massimiliano Allegri – in attesa del rientro di tutti i Nazionali - hanno preparato questo pomeriggio al JTC con una seduta basata su esercitazioni per possesso palla e costruzione di gioco in fase di manovra avanzata".



Allegri presenterà domani alle 12 la partita in conferenza stampa.