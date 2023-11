Arrivano le ultime sull’allenamento della Juventus, in vista della sfida contro l’Inter di domenica sera. Sessione congiunta con la Next Gen per gli uomini di Massimiliano Allegri. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, le cattive notizie dalla Continassa arrivano da Danilo e Manuel Locatelli, che oggi hanno lavorato a parte, come del resto anche Timothy Weah, che tornerà a disposizione i primi di dicembre.



TORNA MIRETTI - Le buone notizie riguardano invece Fabio Miretti, che come anche Alex Sandro, già da ieri, è tornato a lavorare con il resto del gruppo ed è recuperato per il derby d'Italia. McKennie ha lavorato parzialmente in gruppo.



I RIENTRI DI DOMANI - Domani, per l'allenamento pomeridiano, rientreranno anche Szczesny, Rabiot, Iling, YIldiz, Nonge e Bremer.