Roberto D'Aversa punta il dito contro l'arbitro Giua. L'allenatore del Lecce ha dichiarato dopo la sconfitta per 1-0 nell'anticipo di campionato sul campo della Juventus: "C'è rammarico perché sono state sbagliate delle valutazioni. Sono stato ammonito per proteste, ma non c'era il calcio d'angolo, si vede chiaramente la deviazione di Rabiot con la testa. Poi è vero che il Var non poteva intervenire, ma l'arbitro poteva vedere il fallo di mano di Rugani. Infine non c'era la seconda ammonizione di Kaba, se non è rigore non deve esserci per forza simulazione. Posso garantire sulla correttezza dei miei giocatori. Detto ciò, non abbiamo perso per questo motivo e non voglio creare alibi alla squadra".