Il campionato non si ferma e riparte subito con il primo anticipo del turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di Serie A e che vedrà di fronte a partire dalle 20.45 di martedì 26 settembre all'Allianz Stadium di Torino fra Juventus e Lecce. Uno scontro da zona Champions League, quasi a sorpresa con i salentini di Roberto D'Aversa unica squadra imbattuta del torneo insieme all'Inter frutto di tre vittorie e due pareggi. Massimiliano Allegri è invce 4° e dovrà riscattare immediatamente il pesante ko subito col Sassuolo soltanto 2 giorni fa.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juve-Lecce, calcio d'inizio alle 20.45 di martedì 26 settembre all'Allianz Stadium di Torino sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI -

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Vlahovic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza.