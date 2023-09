Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta giornata di campionato.

Arbitra Giua, assistito da Di Iorio e Cecconi con Massa quarto uomo, Maresca e Muto al Var.

Calciomercato.com analizza in tempo reale tutti i principali episodi da moviola.



30' - Ramadani ammonito per un fallo su Fagioli.