: il rigore era imparabile, il resto è sempre sotto controllo.non è dalla sua parte che si soffre (43' stCeesay lo manda in difficoltà con tutti i suoi movimenti, poi prende le misure e salva tutto in un paio di circostanze.: sfortunato e un po' goffo, regala un altro rigore che questa volta non incide sui tre punti. Il palo gli nega la gioia del gol a Falcone battuto.esce in barella, dal campo tutti hanno subito avuto la percezione di un grave infortunio (33' ptpoteva fare di meglio, entra a freddo e non sale mai in cattedra)la giocata più bella è quel cucchiaio con cui libera Miretti, un fuorigioco millimetrico annulla tutto. A Lecce è sbocciato, contro il Lecce si è ritrovato.: l'inizio sembra il solito, però quel gol su punizione vale tanto (43' st Locatelli sv)stavolta trova il gol ma glielo annullano per mezzo braccio oltre Baschirotto, più brillante dell'ultimo periodo. Ma si divora una rete clamorosa, che avrebbe chiuso il match..: l'assist per Vlahovic è suo, ancora distante dai massimi livelli però trova il nono assist in campionato, roba che sposta i campionati.: leggero, a tratti indolente, non sembra sintonizzato sulle giuste frequenze (28' stcontropiede a campo aperto, si incaponisce e lo spreca)eccolo, rieccolo. Un gol su azione non si vedeva da 1089 minuti, in campionato non segnava dal 7 febbraio a Salerno. Una rete che può dare un senso diverso al suo finale di stagione.All.porta a casa la vittoria, ritrova il gol di Vlahovic, mette pressione alle dirette concorrenti. Però perde altri pezzi.barriera posizionata così così, in ritardo sia su Paredes che su Vlahovic.cresce alla distanza, ma nel primo tempo soffre più di quanto era abituato.i tagli di Miretti lo mandano fuori giri.si perde il contromovimento di Vlahovic che vale il 2-1. Macchia in una partita quasi perfetta.tiene la posizione e controlla senza soffrire la sua zona (26' st: spezzone di sostanza): corre e rincorre, ma gira a vuoto (15' stdovrebbe dare più brio alla manovra leccese, missione fallita).tutto sommato, non ci starebbe affatto male a parti invertite (44' st) .perde il duello con Fagioli (15' stnon cambia marcia)crea scompiglio, crea diversi grattacapi a Danilo.manda in difficoltà l'intera retroguardia bianconera, segna un gol su rigore e un altro gli viene annullato in avvio per fuorigioco, spina nel fianco costante (44' st).: punta l'uomo con continuità ma non riesce a completare l'opera.All.il Lecce non gioca male, anzi gioca bene. Non è da qua però che passerà la salvezza.