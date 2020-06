Juventus-Lecce è l'anticipo che apre la 28esima giornata di campionato in Serie A. Sarri medita di concedere un turno di riposo a Cristiano Ronaldo, già assente all'andata pareggiata in Puglia: al suo posto è pronto Douglas Costa. Senza lo squalificato Danilo e gli infortunati Alex Sandro e De Sciglio, Matuidi si sacrificherà nel ruolo di terzino sinistro con Rabiot titolare a centrocampo. Dall'altra parte Liverani deve fare a meno di Lapadula, Farias, Deiola, Dell'Orco e Majer. Falco e Saponara sono in ballottaggio per appoggiare l'unica punta Babacar.



PROBABILI FORMAZIONI

Juventus-Lecce (ore 21.45 in diretta tv su Sky Sport)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa. All. Sarri.

LECCE (5-3-1-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco; Babacar. All. Liverani.

Arbitro: Piccinini, assistenti Bindoni e Del Giovane, Ghersini quarto uomo, Valeri e Schenone al Var.