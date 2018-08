Non si è ancora risolta la crisi diplomatica tra Juve e Lega Calcio per i 'tappetini' virtuali ai lati delle porte. Secondo la circolare 14 del 14 agosto tali spazi sono a disposizione del main sponsor del campionato, ovvero la Tim, ma secondo la legge Melandri quegli spazi non dovrebbero essere gestiti dalla Lega o dal main sponsor bensì dai club che possono gestirli in maniera indipendente. Nel corso del prossimo match casalingo contro la Lazio la Juventus dovrebbe vendere gli spazi ai lati delle porte dello Stadium singolarmente senza quindi far apparire il logo della Tim ma scegliendo il partner migliore a seconda dell'offerta ricevuta. A riportarlo è Tuttosport.