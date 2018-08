Come scrive La Gazzetta dello Sport, il club bianconero oggi allo Stadium non metterà a disposizione della Lega (e quindi di Tim ) quegli spazi, per i quali è previsto un uso corporate. Senza i tappetini allo Stadium , precisa Gazzetta, è a rischio l'entità del contratto annuale con Tim (15 milioni) e c'è quindi l'ipotesi che gli altri club possano aprire un contenzioso.