Leggerissimo rialzo per la Juve, in una giornata tutto sommato negativa per la Borsa Italiana. Numeri non drammatici, ma comunque con il segno meno. Il significato? La ripresa c'è, i numeri del Coronavirus sono poco meno spaventosi, ma comunque il lento miglioramento non dà fiducia ai potenziali e concreti investitori. All'interno del FTSE MIB, contrattazioni chiuse a 15.559,80 punti, dunque a -1,09%. Calo drastico di Exor, fissa a -5,21%; guadagna in contrtendenza la Juventus, che chiude a +0,06&. Roma e Lazio guadagnano circa 1 punto percentuale.