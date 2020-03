La Juventus di Sarri è rinata contro l'Inter, con Bentancur davanti alla difesa e Pjanic in panchina. Il 30enne regista bosniaco ex Roma può finire sul mercato in estate. Secondo la Gazzetta dello Sport, la pista più ragionevole porta al Paris Saint-Germain.



Rappresentato dall'agente Ramadani, Pjanic ha un contratto fino a giugno 2023 con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione. Intanto, dopo aver già prenotato Kulusevski, la Juve è sempre vigile sul mercato dei centrocampisti: oltre al possibile ritorno di Pogba dal Manchester United, i dirigenti bianconeri hanno messo gli occhi sui giovani Tonali (Brescia) e Aouar (Lione).