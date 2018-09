Inizio di stagione sofferto per il difensore della Juventus Mattia De Sciglio. In predicato di partire titolare nell'ultimo match di campionato contro il Sassuolo, salvo poi fermarsi nel riscaldamento pre-gara, il terzino bianconero non ha ricevuto notizie positive dagli esami medici a cui è stato sottoposto in mattinata: "Il calciatore Mattia De Sciglio è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di tipo distrattivo ai flessori della coscia destra. De Sciglio ha già iniziato terapie e lavoro personalizzato e verrà monitorato quotidianamente".



Nel comunicato della Juve non si fa riferimento ai tempi di recupero, ma secondo Sky Sport questi sono stimabili in circa due settimane. La speranza del giocatore è di tornare a disposizione per la grande sfida col Napoli del prossimo 30 settembre.