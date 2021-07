La Juventus prova il sorpasso sul Milan per l'attaccante brasiliano Kaio Jorge (classe 2002). La Gazzetta dello Sport in edicola oggi pubblica il testo di una comunicazione scritta datata 26 luglio 2021 inviata dal club bianconero al presidente del Santos: "Caro Signor Andres Enrique Rueda Garcia, in riferimento al giocatore Kaio Jorge, sappiamo che il periodo di registrazione con il Santos scadrà il 31 dicembre 2021. Secondo le informazioni in nostro possesso, il giocatore non ha ulteriore accordo e, quindi, vi informiamo che inizieremo a trattare con lui secondo l’articolo 18.3 del Regulations on the Status and Transfer of Players".



Il contratto di Kaio Jorge col Santos scade il prossimo 31 dicembre 2021. Il Milan sarebbe anche disposto a presentare un'offerta al club brasiliano per acquistarlo subito, ma non è intenzionato a partecipare ad aste sul mercato. Sullo sfondo resta l'interesse del Benfica.