Stephan Lichtsteiner, ex terzino di Lazio e Juventus, parla, come riporta Radiosei, in vista della sfida tra biancocelesti e bianconeri: "La Supercoppa del 2013 a Roma: vincemmo 4-0, io segnai, esultai e i tifosi della Lazio si arrabbiarono. Ma per me era una forma di rispetto verso la maglia che indossavo".