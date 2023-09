Federico Gatti potrebbe scivolare giù nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Il difensore centrale, arrivato nella scorsa estate direttamente dal Frosinone e dalla Serie B, potrebbe essere oggetto di una nuova discussione circa il suo status di titolare, apparso indiscutibile dopo l'infortunio patito da Alex Sandro (che lo terrà fuori per almeno un altro mese).



Chiaro: è un discorso che va oltre la prestazione complicata con il Sassuolo, ma la gara di Rugani contro il Lecce ha dato quella fiducia necessaria per riconsiderare al momento la classifica dei centrali a disposizione del tecnico. Rugani, otto anni alla Juve, garantisce in questo momento più solidità.