Mauro Icardi trova sempre il modo di far parlar di sé, ma questa volta il campo o le vicende con Wanda non c'entrano nulla. L'attaccante del Paris Saint-Germain è finito nel mirino dei tifosi dell'Inter, sua ex squadra con la quale non si è lasciato molto bene, per aver messo diversi like su Instagram ai post dei giocatori della Juventus che hanno conquistato la finale di Coppa Italia, superando i nerazzurri nel doppio confronto in semifinale. Dybala, Cristiano Ronaldo, Morata, Chiellini e Bonucci: Icardi approva, voltando le spalle all’Inter.



JUVE IN ESTATE? - Maurito non ha mai nascosto il suo desiderio di vestire la maglia bianconera, uno scenario che la prossima estate non va escluso a priori. Il Paris Saint-Germain, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024, cerca un nuovo numero 9, oltre al sogno messi: i desideri più grandi sono Kane del Tottenham e Haaland del Paris Saint-Germain.