Sarà il tedesco Felix Zwayer l’arbitro di Juve-Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma venerdì alle ore 21 all’Allianz Stadium. Al Var invece agirà il tedesco Christian Dingert. La Juve ha incontrato Zwayer in un unico precedente in Europa, in Champions, lo scorso anno: l’andata degli ottavi di finale, contro l’Atletico Madrid, al Wanda Metropolitano. In quell’occasione finì 2-0 per i Colchoneros, poi la Juve ribaltò la sfida al ritorno, 3-0.