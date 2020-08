Disastro Zweyer . L'arbitro tedesco di Juve-Lione che ha concesso due calci di rigore inesistenti, prima ai francesi e poi ai bianconeri. I voti dei quotidiani sono impietosi: tutti 4 per il fischietto tedesco: tutti e tre i giornali italiani dallo a Zweyer lo stesso voto e non potrebbe essere altrimenti dopo decisioni importantissime totalmente cannate. "L'equilibrio non è dare un rigore sbagliato per parte - scrive La Gazzetta dello Sport -. Cartellini sbagliati e decisione nervose. Scontenta tutti e un motivo ci sarà".