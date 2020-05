L’Olympique Lyonnais précise que la date du match #JuveOL, comptant pour le huitième de finale retour de la @ChampionsLeague, n’a pas encore été fixée définitivement contrairement à ce qui a été indiqué précédemment. https://t.co/yfu9PYd9zh — Olympique Lyonnais (@OL) May 10, 2020

". Così il presidente dell'OL Jean-Michel Aulas aveva annunciato la data del ritorno degli ottavi di Champions League contro i bianconeri, dopo l'1-0 in favore dei francesi per l'andata. Tutto deciso qui? Niente affatto, perché dallaarriva la replica.da parte di un portavoce della federazione europea, che all'agenzia tedesca Dpa nega sia già stata definita la calendarizzazione delle date della Champions: "". Tutto rimesso alle prossime settimane quindi, alle singole decisioni delle leghe sulla ripresa dei campionati e, soprattutto, tutto legato all'andamento della pandemia di coronavirus, con la Uefa che monitora attentamente l'evoluzione dei dati.- Alle parole del portavoce Uefa fa seguito un, che conferma come non sia stata definita una data certa per la partita con la Juve: "Il Lione precisa che la data della partita Juventus-OL, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, non è stata ancora definita, contrariamente a quanto precedentemente indicato. La data degli ottavi dovrebbe essere fissata come parte della pianificazione per le fasi finali della Champions League, che saranno annunciate direttamente dalla UEFA a breve. Il Lione sta anche aspettando con impazienza la finale della Coppa di Lega, probabilmente all'inizio di agosto, che, a differenza di altre squadre, gli permetterà di prepararsi per questa parte essenziale della stagione. Il Lione si rammarica tuttavia di aver dovuto combattere con una preparazione diversa da quella dei suoi concorrenti europei, che hanno sostanzialmente già ripreso la formazione".