La Juventus ha dato il via libera alla vendita dei biglietti per il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione (andata in Francia il 26 febbraio), in programma il 17 marzo all’Allianz Stadium. Ecco tutte le fasi di vendita pubblicato sul sito ufficiale dei bianconeri. Da lunedì 10 febbraio alle 11 a giovedì 13 alle 23.59 la prelazione per gli abbonati. Da venerdì 14 febbraio alle 14 a domenica 16 alle 23.59 la prelazione per gli abbonati ai posti Uefa. Lunedì 17 febbraio dalle 12 alle 23.59 la vendita riservata a J1897 Member. Il 18 febbraio dalle 10 alle 23.59 la vendita riservata a J1897 e Black&White Member. A partire dal 19 febbraio alle 10 a vendita libera dei biglietti.