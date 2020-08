Felix Zwayer domani arbitrerà il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Juventus e Lione, nel quale Maurizio Sarri si gioca il suo futuro sulla panchina bianconera. 39 anni, internazionale dal 2012, tre anni dopo ha diretto la prima gara in Champions League e dopo essere stato eletto arbitro dell'anno nel 2014, nel 2018 è andato al Mondiale in Russia in qualità di VAR della FIFA,con l'arbitro protagonista.