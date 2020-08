Torna la Champions League: Juve in campo questa sera all'Allianz Stadium contro il Lione per il ritorno degli ottavi di finale. Arbitra l'incontro il tedesco Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Thorsten Schiffner e Marco Achmüller. Il quarto ufficiale è il greco Tasos Sidiropoulos, con i tedeschi Christian Dingert al VAR e Tobias Stieler all’AVAR. Calciomercato.com raccoglie qui tutti gli episodi di moviola:



11' Calcio di rigore per il Lione: Aouar si inserisce in area di rigore, Bentancur interviene in scivolata. Zwayer fischia il rigore e conferma la decisione dopo il check in campo, ma l'ex centrocampista del Boca sembra toccare solo il pallone. L'unico dubbio coinvolge Bernardeschi, che incrocia la corsa del centrocampista del Lione e con la gamba destra sfiora leggermente la gamba di Aouar.



19' Cartellino giallo per Aouar, che calcia via il pallone a gioco fermo.



31' Ammonito Cuadrado, che ferma Aouar lanciato in contropiede.



38' Calcio di punizione dal limite dell'area per la Juve: Ronaldo serve con il tacco Bentancur, atterrato in maniera dura da Dubois, in netto ritardo. Cartellino giallo per il difensore del Lione.



42' Calcio di rigore per la Juve: punizione di Pjanic dal limite dell'area, Depay devia il pallone con il braccio, molto vicino al corpo. Zwayer indica il dischetto e ammonisce l'attaccante olandese.



44' Ammonito Bentancur per un fallo in mediana.