Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, parla a Sky Sport dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League, che ha messo i bianconeri di fronte al Lione: "Sì, decisamente poteva andare peggio, ho visto degli scontri che sono già da fuochi d'artificio. Non ci dobbiamo lamentare, l'anno scorso l'Atletico era più difficile, oggi siamo contenti, anche se in Champions se non arrivi preparato tutte le partite sono difficili. Numeri e precedenti? Non importa, importa solo la forma del momento. E' ciò su cui lavoriamo. Aouar la loro stella? Sinceramente non ho seguito il Lione finora, ci penserà lo staff tecnico, sempre bravo a studiare gli avversari e a preparare le gare".



SUL TRIDENTE - "Ronaldo-Dybala-Higuain? E' bello vederli giocare, possono giocare insieme se si aiutano e corrono così tanto, danno spettacolo e fanno bene. Poi Sarri sceglie in base alla forma, ora è di grande livello".