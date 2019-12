Tra Juve e Lione ci sono anche tanti intrecci di mercato da raccontare. Nel passato non è andata esattamente come sperato per Fabio Paratici, che negli ultimi anni ha saputo studiare con attenzione il percorso di crescita dei talenti lanciati alla ribalta dal Lione. Due in particolare hanno visto la Juve osservare, poi trattare e infine perdere un duello di mercato. È stato così con Corentin Tolisso, autentico tormentone di mercato tra il 2016 e il 2017, quando poi il centrocampista francese tra un rilancio di Aulas e l'altro è poi finito al Bayern Monaco. Una situazione del tutto simile a quella legata a Tanguy Ndombele, per quanto forse l'attuale centrocampista del Tottenham non si stati vicino quanto Tolisso a indossare la maglia bianconera.



NEL MIRINO – Restano in ogni caso tanti i giocatori che la Juve continua a seguire in casa Lione. La scorsa estate, per esempio, è stato Moussa Dembelé a tornare nel mirino di Paratici, che più o meno sotto traccia aveva effettuato mosse per sondare la disponibilità del centravanti francese: in vista della prossima stagione o come piano B già per l'immediato, nel caso in cui la Juve fosse riuscita a cedere qualche big in attacco, salvo poi scontrarsi da subito con le intenzioni di Aulas. Anche pubblicamente il vulcanico presidente del Lione infatti aveva allontanato la Juve da Dembelé. Che resta nei radar bianconeri, proprio come Houssem Aouar, trequartista francese classe '98 monitorato con estrema attenzione già da un paio di stagioni, proprio come Lucas Tousart. E la doppia sfida di Champions potrà consentire anche di riprendere antichi discorsi, a maggior ragione ora che il Lione verra monitorato partita dopo partita.