Parlava a titolo personale, Marcello Lippi, ma è come se lo facesse per quasi tutti noi. "Sono europeista convinto - ha detto ieri a Radio Sportiva - ho sempre pensato a un continente unito dove tutte le nazioni mettono le loro forze e le loro qualità a disposizione degli altri come fa una grande squadra, è questo il senso della comunità europea. Qualcuno dovrebbe spiegare a questi signori che cosa significa essere una vera squadra". E ancora: "Alle mie squadre dicevo sempre: 'Nessuno di noi è forte come tutti noi'. Non è solo una questione di Italia, ma anche di altre nazioni come Germania, Francia, Spagna.Da soli nessuno potrà riuscire a superarla se non faranno davvero squadra. Ecco perché sono incazzato". E come si fa a dargli torto?