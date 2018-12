Il giorno di Juventus-Inter è arrivato, il giorno della partita forse più attesa anche per i tifosi bianconeri. Segui LIVE su Calciomercato.com l'avvicinamento alla supersfida dello Stadium in casa Juve, con i dubbi di formazione di Max Allegri legati alle condizioni di Leonardo Bonucci e Rodrigo Bentancur che potrebbero anche smuovere qualche equilibrio nella formazione titolare dell'ultimo periodo.13.15 -ha parlato in un documentario Adidas dal titolo “Behind the mask”, così la Joya commenta esultanza e numero 10: “È una sorta di maschera ideale che indossano i gladiatori per combattere. L'idea è nata a Doha contro il Milan, dopo la Supercoppa persa. Qui sono arrivato quattro anni fa, all’epoca avevo 21 anni e scelsi il numero 21, che ha una storia molto importante nella Juventus., perché sapevo che le critiche sarebbero state ancora più dure.Dopo averci pensato a lungo, però, ho accettato la sfida. Mi sento molto fortunato ad essere in questo grande club”.12.30 - La squadra torna in ritiro.11.15 -, si lavora su palle inattive dopo il risveglio muscolare come da tradizione.- Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia arbitrerà il big match tra Juventus e Inter. I precedenti con il fischietto toscano sono positivi per i bianconeri (9 vittorie e 1 pareggio tra Serie A e Coppa Italia): in questa stagione ha già diretto una gara all’Allianz Stadium, quella contro la Lazio valida per la seconda giornata di campionato e finita 2-0 per i padroni di casa.