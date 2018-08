Buona fortuna amico mio! È stato bellissimo giocare a fianco a te, e faccio il tifo per te e per la tua nuova avventura @ClaMarchisio8 pic.twitter.com/vTu8jICbZa — Fernando Llorente (@llorentefer19) 23 agosto 2018

Anche Fernando, ex attaccante della, ha voluto salutare Claudiosuo ex compagno in bianconero, con un messaggio sul proprio profilo twitter: "Buona fortuna amico mio! È stato bellissimo giocare a fianco a te, e faccio il tifo per te e per la tua nuova avventura".