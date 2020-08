"Il giorno dell’esonero porta inevitabili sfoghi, retroscena conosciuti e non conosciuti". Così La Gazzetta dello Sportracconta che Cristiano Ronaldo per primo era ai minimi storici con Maurizio Sarri: "Le difficoltà nel rapporto con Ronaldo, ad esempio, non sono una novità. Sarri non è mai stato un allenatore amato da CR7 – troppo legato alla tattica, troppo diverso da Zidane e Ancelotti, i preferiti di Cristiano nella storia recente – e il fenomeno col 7 ha detto no all’idea tattica principale di Sarri: lo spostamento in posizione di centravanti. Non solo, Ronaldo non amava il lavoro di Sarri sulla tattica e lo ha detto apertamente all'allenatore, con parole e comportamenti".