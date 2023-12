Il video del rinnovo del contratto di, ufficializzato dallanel tardo pomeriggio di oggi sta scatenando non pochefra tifoserie rivali e in particolareNel più classico degliil difensore brasiliano poggia sul tavolodi alcune sue giocate difensive: tackle vincenteprima epoi nei due big match giocati contro Milan e Napoli.Il più classico degli sfottò, per sottolineare comeE lo sfottò è diventato subito virale più dell'annuncio stesso.