In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Max Allegri ha parlato della Juve 2023/24. L'allenatore ha rivelato come il prossimo capitano bianconero sarà Danilo con Alex Sandro e Rabiot come vice. Una beffa per Szczesny che, per militanza, avrebbe dovuto ereditare la fascia e un possibile indizio di mercato per il portiere polacco.