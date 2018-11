Paulo Dybala è reduce da un ottimo periodo di forma, che gli è valso anche il titolo di miglior giocatore della Juventus per il mese di ottobre. Il numero 10 bianconero vuole per questo sfatare una piccola maledizione con la maglia bianconera: a San Siro non ha mai segnato, com'era invece riuscito a fare con il Palermo nel 2014, pochi mesi prima di trasferirsi a Torino.