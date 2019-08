"E' un giocatore molto forte. Se dico uno che è uno dei 2-3 centravanti più forti al mondo non sbaglio. E' un giocatore che ha tutto: velocità, fisico, tecnica e fa tanti gol. Lui conosce già Sarri, è già facilitato nell'inserimento del suo gioco. Fino a qui ha giocato bene, ha fatto un precampionato positivo", parole al miele quelle che Pavel Nedved, nella giornata di ieri, ha regalato a Gonzalo Higuain nella conferenza stampa della vigilia rispetto all'esordio stagionale e in campionato della Juventus contro il Parma. In cui, però, il Pipita non dovrebbe partire da titolare, superato da Paulo Dybala nella versione falso nueve nelle gerarchie di Maurizio Sarri, messe all'opera dal vice Giovanni Martusciello per l'occasione.