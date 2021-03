Continua a far discutere la clamorosa eliminazione della Juventus in Champions League, arrivata agli ottavi di finale contro il Porto. Nel post partita, Fabio Capello dallo studio di Sky Sport ha sottolineato quanto fosse strano che a presentarsi davanti ai microfoni siano stati, oltre a Pirlo, due giovani come de Ligt e Chiesa: "Di solito in questi casi parlano i più esperti", ha sottolineato l'ex allenatore. Fa discutere quindi il silenzio dei giocatori più importanti e rappresentativi dello spogliatoio, come Chiellini e Bonucci, beccato anche dalle telecamere con un'espressione tutt'altro che convinta al momento di lasciare il campo a de Ligt per la sostituzione decisa dall'allenatore bianconero durante il secondo tempo.