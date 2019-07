Secondo quanto riportato dal Daily Mail, lo United vuole prendere Paulo Dybala. L'argentino potrebbe essere una pedina sacrificabile, malgrado gli elogi di Maurizio Sarri, soprattutto in luce del suo prezzo: la Juventus ha fissato la cifra, non meno di 100 milioni. Un costo oneroso, che riporterebbe così i bianconeri sul mercato in entrata.