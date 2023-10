Per il resto, l’esame di maturità non è riuscito nemmeno stavolta. È curiosamente lo stesso risultato dell’amichevole di metà agosto, con molta più Atalanta di allora e meno Juventus,Per cui per la Juventus non c’è timore a stare con 10 giocatori sotto la linea del pallone. Cose già viste e di cui non c’è nulla di cui vergognarsi.alla mancanza di un po’ di talento che quest’anno non c’è più, pensiamo a Di Maria, non sopperiscono di idee di Magnanelli,che resta modesto come regista (ma del resto il Milan si è affidato a Krunic) e soprattutto Chiesa, che ha ritrovato gamba e morale dei tempi migliori, ma che stavolta accanto a Kean sembra meno in sintonia rispetto a quando gioca con Vlahovic, qui assente per infortunio.la cui velocità sembrerebbe sposarsi più che bene col gioco di rimessa bianconero.continua a ricordare il primo tempo di Udine o la vittoria sull’Empoli, è giusto suggerire di dare un’occhiata alla classifica, per valutare con equità qugli avversari. L’unica partita diversa da tutte, con la Juventus bella come mai prima o nemmeno dopo, resta quella contro la Lazio,Zappacosta sciupa (due volte, peraltro) quella dell’Atalanta, Musso in tuffo respinge non senza affanno quella di Fagioli da fuori area.ma poco alla volta Allegri riesce ad alzare la squadra oltre le metà campo avversaria. Poco spettacolo e meno emozioni, ritmo modesto,c’è solo una botta di destro di Chiesa, nei primi minuti, molto forte, ma troppo centrale, sventata a mano aperta da Musso. Poi solo Atalanta, o quasi. Muriel dà la scossa e accende il finale di partita.ma una spinta e tanto pepe che nessuno prima di lui aveva dato alla sfida. Gli ultimi minuti diventano poco meno di un assedio.ancora su Muriel, ma peggiore il mancato tap-in di Koopmeiners, che si divora il gol, sostanzialmente a porta vuota.@GianniVisnadi