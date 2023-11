Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus e capitano contro il Cagliari, ha parlato a Dazn prima del match: "E' chiaro che sarà speciale per me. Indossare la fascia mi rende felice ma la forza di questa squadra è il gruppo e mi metto a disposizione. Nel cerchio che facciamo prima del calcio d'inizio oggi parlerò io ma non serviranno tante parole, oggi c'è da conquistare i tre punti ed arrivare alla sosta con lo spirito giusto".