Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli ha parlato ad Amazon Prime prima della sfida contro lo Zenit.



SQUADRA - "La cosa più importante è sempre la squadra, ora siamo in un bel periodo ma come ha detto il mister è un attimo cadere, quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo dare continuità alle prestazioni, dobbiamo cercare di continuare a vincere, perchè anche oggi sono punti fondamentali".



RUOLO - "Dipende tanto da come giochiamo, anche dal modulo. La posizione giusta la conosce il mister, io faccio quello che mi chiede lui e cerco di fare sempre del mio meglio".



CHIELLINI E BONUCCI - "Sono stato fortunato ad aver condiviso già un'esperienza forte con dei giocatori della Juve, sicuramente Giorgione e Leo sono quelli che mi danno più una mano perchè sono i senatori della Juve, ma anche con tutti gli altri, è un gruppo fantastico".