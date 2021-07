Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, campione d’Europa con l’Italia, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è l’obiettivo numero uno del mercato della Juventus. Come riporta Tuttosport, il classe ’98 si è promesso ai bianconeri da oltre un anno, per questo motivo ha detto no a Borussia Dortmund e Arsenal.



Al momento tra Sassuolo e Juventus c'è ancora distanza, coi neroverdi che chiedono 40 milioni di euro cash, mentre i bianconeri insistono con l'inserimento di contropartite tecniche.