Manuel Locatelli è uscito allo scoperto dopo la vittoria con il Verona. Ma la trattativa con la Juve per il rinnovo di contratto è in realtà poco più che una formalità, non è mai stato in dubbio il "se" ma solo il "quando". Fin dal momento del suo passaggio in bianconero, infatti, era stato definito che entro un anno dal riscatto sarebbe stato prolungato il contratto (fino al 30 giugno 2028) e adeguato verso l'alto l'ingaggio (oltre i 3 milioni netti).