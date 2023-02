presenta Nantes-Juve. Il centrocampista bianconero in conferenza stampa ha dichiarato: "Il risultato dell'andata non è stato positivissimo. Noi dobbiamo vincere e passare il turno, siamo carichi per fare questo. Dobbiamo stare attenti ed essere lucidi per 90' e oltre.- "Al di là di quanto ci tenga io a questa maglia, credo che una competizione europea sia importante, ti dà tanti stimoli. L'Europa League è diventata un obiettivo, ho visto la squadra carica, siamo qui per questo".- "Domani dobbiamo essere molto intelligenti, credo che la cosa più importante sarà la personalità. Lo stadio sarà pieno, ci vorrà e queste sono le partite più belle da giocare".- "Perché? Sappiamo che non abbiamo fatto un bellissimo percorso. Siamo consapevoli, siamo qui per passare il turno e fare una grande partita domani".- "Abbiamo rivisto l'andata, dobbiamo essere molto intelligenti, a non prendere contropiedi ed essere decisivi sotto porta, sbagliando meno. La cosa più importante credo sia non sbagliare atteggiamento".- "Credo sia già scattato, ma io mi sentivo un giocatore della Juve da quando ho firmato. Quelle sono cose burocratiche che non mi competono. Leadership? Non sono io che devo dirlo, ma la squadra riconoscerlo, io ci metto il mio massimo e cerco di essere un esempio".- "Me ne hanno parlato, abbiamo visto i video. Credo siano le parti più belle del calcio, caricano tutti. Va sfruttato a nostro favore, sono le partite più belle da giocare".