Juve, Locatelli: 'L'anno scorso ci hanno tolto tanto, Allegri condottiero'

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, intervistato da RaiSport fa il punto sul momento dei bianconeri: "Dobbiamo riportare la Juve a vincere dei trofei, questo è un nostro obiettivo che ci mettiamo in testa ogni giorno. Ripartiamo dal lavoro, dall’umiltà e dal sacrificio. Siamo sulla strada giusta. Se questa stagione fosse un film sarebbe quello della stagione della rivincita. Lo scorso anno ci hanno tolto tanto. Speriamo possa essere la stagione della vittoria, è chiaro che stiamo vivendo un bel momento. Si vede il lavoro del gruppo. Crediamo di più in noi stessi, questa è una cosa determinante e che dobbiamo portare fino alla fine del campionato“.



Infine, su Allegri: "E’ il nostro condottiero. Ha un modo di comunicare e gestire le situazioni diverso dagli altri, noi dobbiamo essere lì a fare squadra e darci la mano l’uno per l’altro".