. Dopo l'affare chiuso ieri con il, per un prestito biennale con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro, lasi coccola il suo nuovo centrocampista, il classe '98 cresciuto nele fresco campione d'Europa con l'Visite mediche prime, firma poi: il Loca inizia l'avventura in bianconero.Manuel Locatelli arriva al J-Medical per sostenere le visite mediche, accolto dagli applausi dei tifosi, ai quali firma gli autografi.