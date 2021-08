La Juventus continua il pressing per Manuel Locatelli. Nonostante l'incontro di venerdì scorso le parti non hanno ancora trovato l'accordo per il centrocampista in bianconero e il nodo è legato soprattutto alla formula: la Juve vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto solo in caso di Champions, il Sassuolo vorrebbero metterlo a prescindere dai risultati.