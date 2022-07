Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, parla al sito ufficiale del club dopo la sconfitta in amichevole con il Real Madrid: "Per me non è stata un’esperienza, è stata l’esperienza per eccellenza: ho imparato tantissimo dai portieri e dagli allenatori, ho vissuto esperienze che mi hanno permesso di toccare i miei sogni. Un’occasione di crescita davvero incredibile. Una cosa che mi ha colpito in allenamento? La capacità di Vlahovic di cambiare angolo velocemente, una cosa pazzesca".